Internationale vakantiewerkers helpen Staatsbosbeheer met hooien

21 studenten met zeven verschillende nationaliteiten helpen Staatsbosbeheer twee weken lang bij werkzaamheden in het Drentsche Aa-gebied.

Eén van de studenten is Julie Strachonova uit de Tsjechische stad Praag. "Ik wilde vrijwilligerswerk doen in een ander land en ik hou van werken in de natuur. Daarom koos ik dit project."

Ook Jaume Sol uit de Spaanse stad Barcelona is van de partij. "Ik vond het een leuk en betaalbare manier om te reizen als student op mezelf. Ik denk dat het een goed idee is, de overeenkomst. Ze geven je eten en onderdak in ruil voor je werk.

Nuttig werk

De studenten zijn hier via SIW internationale vrijwilligersprojecten. Deze organisatie ontstond in 1953 na de watersnoodramp, toen veel mensen uit het buitenland naar Nederland kwamen om te helpen bij de wederopbouw.

Boswachter Kees van Son begeleidt de studenten voor de zestiende keer. "Die hooilandjes kunnen we niet met grote machines maaien. Dat moeten we met de hand doen."

Mooi landschap

De studenten kunnen de Drentse natuur wel waarderen. "Ik zie hier een kleine kikker", gilt Julie. "Ik hou van de grassen, de bomen en de vogels overal", zegt ze.

"De omgeving is heel aangenaam. Alles is zo schoon en de ik geniet van het landschap", vertelt Jaume.

Nederlandse cultuur leren kennen

De studenten hoeven overigens niet alleen maar te werken. "We gaan bijvoorbeeld wadlopen met ze. We gaan naar Kamp Westerbork. Zo doen we allerlei dingen om ook wat van de Nederlandse cultuur mee te geven", aldus Van Son.