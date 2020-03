Eeuwenoude dode kinderen in kerk Vries zijn zuigelingen en peuters

Het is misschien wel het grootste mysterie van Drenthe: de kindergraven in de Bonifatiuskerk in Vries. Tijdens een restauratie van de kerk in 1947 kwamen de 153 graven aan het licht. Het is tot nu toe onduidelijk wat er met de kinderen is gebeurd. Maar er is nu wel meer bekend over de leeftijd waarop de kinderen zijn overleden.

Archeoloog Pieter den Hengst doet onderzoek naar de graven, die waarschijnlijk uit de periode rond 900 komen. "Op basis van de lengte van de kistjes kan ik concluderen dat 50 procent van de kinderen onder de vijf maanden was toen zij stierven. Het waren dus zuigelingen of de kinderen waren doodgeboren", legt Den Hengst uit. "Daarnaast was 85 procent onder de twee jaar."

Raadsel

De afgelopen decennia is er veel gespeculeerd over het lot van de kinderen. Ze zouden ritueel geofferd zijn, ze zouden zijn vermoord door Noorderlingen of er zou een epidemische ziekte zijn uitgebroken waar voornamelijk kinderen aan stierven. Maar het blijft speculeren.

Wat er precies met de kinderen is gebeurd, is ook voor Den Hengst nog een raadsel. "De graven zien er vrij normaal uit. Het lijkt er niet op dat de kistjes op een hoop zijn gegooid." De komende maanden gaat Den Hengst verder onderzoek doen om de waarheid boven tafel te krijgen. "Ik ga onder andere onderzoek doen naar de bouwgeschiedenis van de kerk en ik duik nog de literatuur in."

Lezing

Over de studie naar de kindergraven in Vries en andere archeologische onderzoeken in vroege Drentse kerken, geeft Den Hengst vanavond een lezing. Deze vindt plaats in de Open Hof in Assen om 19.00 uur en is vrij toegankelijk.