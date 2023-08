Autohandelaar uit Zuidwolde witheet na reeks inbraken: 'Onrecht maakt mij furieus'

Een ravage voor autobedrijf Vieto in Zuidwolde. Voor de tweede keer in een tijdsbestek van drie weken is de onderneming de dupe van een inbraak. Eigenaar Tom Vierstra is het spuugzat, en blijft met de gevolgen achter. "De zaken komen hierdoor grotendeels stil te liggen."

Op 21 juli jongstleden kreeg Vierstra voor het eerst te maken met binnendringers. "Ik kreeg een melding dat bij mij, en omliggende bedrijven, het alarm was afgegaan. Toen wist ik genoeg." Vierstra bedacht zich geen moment, trok een spijkerbroek aan en reed in het holst van de nacht naar zijn bedrijf. Daar trof hij een ravage aan.

"Ik kwam er al snel achter dat de kluis, waarin ik mijn autosleutels van de occassion-wagens bewaar, was meegenomen." Dat heeft grote gevolgen voor zijn bedrijf, want de auto's kunnen op deze manier niet verkocht worden. "De handel ligt nu stil, omdat ik geen enkele autosleutel heb. Ik heb inmiddels nieuwe sleutels besteld bij de fabrikant. De oude sleutels worden 'vernietigd' op het moment dat de nieuwe geactiveerd zijn. Dat is dus een kwestie van tijd."

Tweede inbraak

Heel bang voor een leeg wagenpark is Vierstra niet. Hij denkt dat de dieven niet uit zijn op het rijden in een nieuwe auto, maar om geld. Dat vermoeden werd bevestigd bij de tweede inbraak. "Dit keer hebben ze met professionele apparatuur mijn geldkluis meegenomen. Zelfs de portemonnee die ik nog op de toonbank had liggen is leeggeroofd."

De hele situatie maakt Vierstra vooral boos. "Ik werk me een slag in de rondte, en als dit je dan wordt ontnomen dan kan ik daar furieus om worden." Inmiddels heeft Vierstra maatregelen genomen en de beveiliging rondom zijn bedrijf versterkt. "Maar het is nog altijd geen Fort Knox, dat wil ik ook niet want dat schrikt de klanten mogelijk af."

Camerabeelden

Vierstra heeft een goed beeld van de daders. Camerabeelden laten zien dat vier mannen met zwarte jassen en bivakmutsen op zoek zijn naar een manier om in zijn pand te komen. Vierstra vermoedt dat het een professionele bende is, die op meerdere plekken heeft toegeslagen. "Van collega's in de omgeving heb ik ook gehoord dat er bij hen is ingebroken. De politie neemt het hoog op, daar ben ik wel blij mee."