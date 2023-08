Tegenvaller voor Arriva: stoptrein in Noorden blijft in handen van NS

Op alle plekken waar nu een NS-trein rijdt, zal deze blijven rijden. Dat betekent dat de stoptrein tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden, ondanks belangstelling van Arriva, in het takenpakket blijft van de landelijke spoorwegvervoerder.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dit binnenkort vastleggen in een nieuw contract met de NS, dat loopt van 2025 tot eind 2033.

Arriva hoopte juist de stoptreindienst tussen Zwolle en Groningen van de NS over te nemen. De staatssecretaris zet daar dus een streep door, schrijft RTV Noord

Meer afspraken

In het nieuwe contract staan verder afspraken 'waarop de reiziger kan rekenen', belooft Heijnen. Het gaat om bijvoorbeeld om minder vertragingen, meer zitplaatskans en in welke mate er gesneden mag worden in de dienstregeling. De NS wordt hierop elk jaar beoordeeld.