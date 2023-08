Boerenactiegroep Farmers Defence Force richt geen politieke partij op om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat maakte voorman Mark van den Oever vanavond bekend in Hart van Nederland.

Volgens het FDF-kopstuk wordt Sieta van Keimpema, momenteel secretaris en woordvoerder, vooruitgeschoven om in de Tweede Kamer het boerengeluid te vertolken. Ze is kandidaat bij Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga. Dat is de uitkomst van een algemene ledenvergadering van de boerenactieclub in Nijkerk.