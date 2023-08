Schoonloo hard aan de klus voor vijfjaarlijks dorpsfeest

Inwoners van Schoonloo zijn druk met de voorbereidingen op het vijfjaarlijkse dorpsfeest, dat in september plaatsvindt. In een voormalige boerenschuur aan de rand van het dorp zijn vrijwilligers twee avonden per week aan het timmeren, zagen, boren en verven.

Een groep van zo'n tien handige Harry's steekt op maandag- en dinsdagavond de armen uit de mouwen. De mannen maken versieringen en meubilair van oude houten pallets en schilderen tweedehands feestspullen over in hun eigen kleuren.

Recyclen

"Kijk, deze piano hebben we op de kop getikt bij de organisatie van 200 jaar Gasselte", zegt klusser Martijn Stadens trots. "En zo hebben we nog wel meer spullen overgenomen die wij nu weer mooi kunnen gebruiken."

In het midden van een oude koeienstal staan twee pilaren van een slordige drie meter hoog. Die zijn voor de houten toegangspoort, die al voor een deel klaar is en nu buiten op het erf ligt te wachten op montage.

Koekhapstoel

"Dat wordt de koekhapstoel!", lacht Stadens. "Voor elke kinderactiviteit hebben we een speciaal stoeltje. Zo is er een blikgooistoel en ook eentje speciaal voor Dokter Bibber.'

Zo veel mogelijk spullen voor het feest maken de Schoonloërs zelf. Dat bespaart geld, maar het is ook beregezellig in de schuur. Stadens: "Die saamhorigheid tijdens het klussen, dat is gewoon hartstikke leuk. We willen er met zijn allen op die manier iets moois van maken."