Weduwe Chinese restauranthouder eist 7 ton schadevergoeding

De weduwe van de omgekomen Hoogeveense restauranthouder Encheng Wang eist 700.000 euro schadevergoeding van de mannen die terechtstaan voor de fatale beroving van haar man. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Assen.

De 31-jarige Hagenaar Alifu W. bestuurde de auto, die op de avond van 18 oktober hard tegen een muurtje aan het Kaaplaantje in Hoogeveen reed. Dat gebeurde achter het Chinese restaurant van de 45-jarige Wang en zijn vrouw. Kort daarvoor had de restauranthouder hem een tas met tienduizenden euro's gegeven.

Wang hing tijdens het ongeluk aan de auto, raakte ernstig gewond en overleed op weg naar het ziekenhuis. Alifu W. raakte ook ernstig gewond. Hij werd met een ernstige hoofdwond, breuken in zijn gezicht en een heup uit de kom naar het ziekenhuis gebracht.

Met z'n drieën naar Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie verdenkt W. en Shirali M. (33) uit Den Haag ervan dat zij Wang voor tienduizenden euro's hebben beroofd. M. zat niet in de auto bij W., maar was met een aparte auto, samen met een derde Hagenaar naar Hoogeveen gekomen. Alifu W. en Shirali M., beide ook van Chinese afkomst, hebben verklaard dat er een geldruil gepland stond en dat W. en M. een andere vriend hadden meegenomen voor de veiligheid. W. had contact met Wangs vrouw via een chatsite en wist niet goed of de familie te vertrouwen was, vertelde hij in de rechtszaal.

Tijdens de zitting, die vandaag de hele dag duurde, bleef W. erbij dat hij via zijn vader 600.000 Chinese Yuan had laten overmaken naar de Chinese rekening van Wang, een bedrag dat volgens hem gelijk staat aan 74.000 euro. Dat bedrag zou hij op de avond van 18 oktober komen ophalen. Het Chinese geld zou hij van tevoren laten storten.

Wang wilde korte tijd later naar China en had Chinees geld nodig. W. had euro's nodig om samen met M. een Chinees restaurant te beginnen in Den Haag. Hij woont sinds 2011 in Nederland. Daarna was hij voetballer in de top van de Chinese competitie en speelde hij ook drie jaar op hoog niveau in Brazilië. In Nederland kon hij de aansluiting met de (sub)top niet vinden.

Bewusteloos

Toen de 31-jarige W. een zak geld van Wang had gekregen, kreeg hij naar eigen zeggen een harde klap op het hoofd, raakte hij bewusteloos en belandde zijn voet op het gas, waardoor de auto wegreed. Op vragen van de rechters hoe het kon dat hij wel een perfecte bocht naar rechts maakte, had de man geen antwoord. Tijdens de rechtszaak werden beelden getoond waarop dat te zien was.

Een eindje verderop reed de auto met 61 kilometer per uur tegen een muurtje. M., die in de andere auto in de buurt had zitten wachten, kwam meteen naar de plek van het ongeluk toe. Hij ging met de zwaargewonde W. mee naar het ziekenhuis. Daar werden ze beiden aangehouden. De derde handlanger, die op de uitkijk had gestaan, vluchtte en werd een paar dagen later opgepakt. Hij is inmiddels geen verdachte meer.

Geld graaien

Getuigen hebben verklaard dat na het ongeluk Wangs vrouw kwam aanrennen en dat zij samen met de kok contant geld uit de auto van W. graaide. De kok rende even later met een tas met daarin vermoedelijk een deel van het geld terug naar het restaurant. De politie heeft het niet teruggevonden.

In de auto van W. vond de politie later nog 15.000 euro. Een deel verspreid bij de voorstoelen en een deel gebundeld in een zak. In een afgeluisterd telefoongesprek vertelde de kok later aan iemand dat de geldruil draaide om 45.000 euro en dat ze daarvan nog zo'n 30.000 euro hadden terug kunnen pakken.

Weduwe in tranen

De hoge schadeclaim van de weduwe en kinderen van Wang bestaat voornamelijk uit het bedrag dat Wang zou hebben verdiend als hij in leven was gebleven, maar ook de kosten voor de uitvaart en zijn graf op de Chinese begraafplaats in Zwolle wil het gezin vergoed hebben.

"Door de kwade daad van deze verdachten is mijn jonge, lieve echtgenoot om het leven gekomen. Twee kinderen zijn hun vader kwijt, twee ouders zijn hun kind kwijt en ik mijn lieve man", schreef de weduwe onder meer in haar slachtofferverklaring. Ze was te emotioneel om hem zelf voor te lezen. Dat deed haar Chinese tolk.

Volgende week dinsdag komt het OM met de strafeisen tegen de beide verdachten. Daarna komen hun advocaten aan het woord. (ADP)