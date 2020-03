Waarom kreeg Drenthe geen Regio Deal voor vitale vakantieparken?

Dus is er nu geen 16, maar 6 miljoen euro voor de plannen.

'Het gaat om het aanjagen van de vrijetijdseconomie'

Op het provinciehuis kwam het als een donderslag bij heldere hemel: de afwijzing van deze Regio Deal door het kabinet. Vooraf was gecontroleerd of deze cofinanciering van het kabinet om de problemen op oude vakantieparken aan te pakken goed genoeg in elkaar zat. Dat was het geval en alle seinen stonden op groen. Gedeputeerde Henk Brink steekt zijn grote teleurstelling dan ook niet onder stoelen of banken.

Mona Keijzer: "We hadden 180 miljoen voor de Regio Deals beschikbaar en ook het kabinet moet keuzes maken. Deze deal was ons te eenzijdig, te veel gericht op alleen de vakantieparken." Brink betwist dat. "Het gaat over meer dan dat. Het gaat om het aanjagen van de vrijetijdseconomie. Het gaat ook om leefbaarheid, permanent wonen en bij hele verouderde parken gaat het ook vaak om het oplossen van de sociale problematiek die er speelt."

Voor een soortgelijke deal voor de Veluwe is wel geld beschikbaar gesteld: 12,5 miljoen euro. Brink erkent dat die deal breder van opzet is. Bijvoorbeeld omdat daar ook criminaliteitsbestrijding op verouderde vakantieparken meespeelt.

'Het is wel inzet in de Tweede Kamer'

Toch is Brink niet tevreden. Het ministerie van Economische Zaken zet juist in op doorontwikkeling van de vrijetijdseconomie en de gedeputeerde heeft, naar eigen zeggen, daar ook vaak gesprekken met Keijzer over. "Bovendien heeft het de aandacht van de Tweede Kamer. Ook vanwege permanente bewoning." Volgens de staatssecretaris is er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een programma voor vitale vakantieparken, en dus ook geld. "Ik zou daar eens gaan buurten. En anders hier in de regio de schouders er onder zetten."

Dat laatste kan mogelijk nog een probleem worden. Zijn alle gemeenten bereid om het geld dat ze als cofinanciering voor de Regio Deal beschikbaar hadden nu in de gewijzigde plannen te steken? Brink weet dat gemeenten het financieel heel zwaar hebben en moet het nog uitzoeken. Maar zijn er aanwijzingen dat gemeenten ermee stoppen? Volgens Brink niet, maar zijn gezicht verraad dat hij het niet zeker weet of iedereen wel door wil. Niet omdat de plannen niet goed zijn, maar puur vanwege het geld.

De 6 miljoen die de provincie er tot nu toe in steekt is volgens Brink nog lang niet op. Maar hij weet: voor het hulpplan zijn veel aanvragen van vakantieparken en met 6 miljoen euro, kun je minder dan met 16.