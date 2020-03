Opa krijgt werkstraf voor betasten van kleinzoon

Ook al ontkent hij het zelf, de rechtbank in Assen heeft een 58-jarige man uit Haaksbergen veroordeeld voor ontucht met zijn kleinzoon. De man heeft de jongen betast tijdens een logeerweekend begin 2018. Dat gebeurde bij de destijds 12-jarige jongen thuis in Hoogeveen.

Tegen de Overijsselaar werd twee weken geleden zes maanden celstraf geëist, maar dat ging de rechtbank te ver, omdat de zaak twee jaar oud is. De man is veroordeeld tot 120 uur werkstraf en 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Omdat hij twee dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug de gevangenis in.

'Per ongeluk'

De Overijsselaar heeft verklaard dat hij de jongen per ongeluk heeft aangeraakt. Hij logeerde met zijn vrouw bij zijn drie kleinkinderen in Hoogeveen, omdat zijn zoon en schoondochter een avond uitgingen. De 12-jarige jongen vroeg of opa bij hem op de kamer wilde slapen.

Er werd een tweepersoonsmatras op de grond gelegd, waarop de twee samen gingen liggen. Volgens de jongen begon zijn opa hem over zijn blote rug te wrijven en raakte hij ook zijn billen en geslachtsdeel aan.

Jongen betrouwbaarder dan opa

De man uit Haaksbergen heeft verklaard dat de jongen het koud had en dat hij daarom over zijn rug wreef. Hij was uitgeschoten naar de billen. Op het moment dat zijn kleinzoon en hij zich tegelijkertijd omdraaien, had zijn hand per ongeluk het kruis van de jongen aangeraakt.

De rechtbank vindt de verklaringen van de jongen betrouwbaarder, omdat hij aan zijn zus, moeder en de politie steeds hetzelfde verhaal heeft verteld, terwijl zijn opa zijn verklaring steeds bijstelde. Hij heeft inmiddels geen contact meer met zijn zoon en diens gezin.

