Mobiele flitspalen in Hoogeveen en Zuidlaren, later nog vier plaatsen aan de beurt

Wie liever geen verkeersboete op de mat krijgt, doet er goed aan voortaan beter op de snelheid te letten in onze provincie. Het Openbaar Ministerie heeft in navolging van andere provincies ook in Drenthe mobiele flitspalen geplaatst.

De eerste twee flitspalen zijn vorige week vrijdag geplaatst aan de Hogeweg in Zuidlaren, een drukke fietsroute waar onder meer scholieren in het schooljaar veel gebruik van maken, en de Industrieweg in Hoogeveen, een weg met veel inritten van bedrijven, waar al meermaals ongelukken zijn gebeurd. De zogeheten flexflitsers komen ook in Assen, Vries, Eelde en Nieuw-Amsterdam te staan.