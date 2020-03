Drentse gaat viral met grappig F1-filmpje

Het was eigenlijk als een grapje bedoeld, maar haar telefoon ontplofte daarna zo'n beetje. Simone Looijenga uit Noordwolde maakte een filmpje met beelden van Formule 1-coureurs op de muziek van I'll Be There For You van the Rembrandts, de tune van de populaire serie Friends, en sinds die tijd staat haar wereld aardig op de kop.

Het officiële Twitteraccount van de Formule 1 pikte haar filmpje op en ineens ging het viral. Bijna 300.000 fans bekeken het filmpje en ruim 14.000 mensen drukten op de like-knop. "Ik kreeg zoveel berichtjes. Het was net alsof mijn telefoon aan een stuk door rinkelde", glundert Looijenga.

Simone Looijenga is een superfan van de Formule 1. In haar vrije tijd is ze continu met de sport bezig. Samen met haar vrienden telt ze al weken af richting de start van het nieuwe seizoen. Wat doe je dan in tussentijd, als je de opleiding vormgeving volgt? Dan knutsel je zelf iets in elkaar. "Het was eigenlijk een beetje als een grapje bedoeld", kijkt Looijenga terug. "Een vriend vond dat ik het op Twitter moest zetten. Ik had iets van 300 likes verwacht, maar dit is heel apart."

Eerder deze winter had de geboren Drentse - tot haar 9de woonde ze in Vledder - ook al succes. Ze deed mee aan een wedstrijd van het team van McLaren waarbij je kon raden hoe de auto dit seizoen eruit komt te zien. Natuurlijk, die won ze. Daarnaast is ze nog in de race bij een designwedstrijd, waarbij ze de helm van een autocoureur mocht ontwerpen. "Uiteindelijk kiest hij uit de inzendingen het ontwerp dat hij tijdens de GP van Silverstone zal dragen."

Komend weekend gaat het F1-seizoen van start in Australië.