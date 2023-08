Werkstraf voor Assenaar die premier Rutte en ministers Kaag en De Jonge via social media bedreigde

Een 53-jarige man uit Assen is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken voor het uiten van doodsbedreigingen op Twitter aan het adres van premier Mark Rutte en ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge. Dat gebeurde vorig jaar tussen 18 oktober en 23 november. De rechter ging mee in de eis van de officier van Justitie (OvJ).

"Ik wilde gewoon mijn gal spuwen", zei de 53-jarige man gisteren tegen de rechter, waar Dagblad van het Noorden bij was.

Zo schreef hij onder een bericht van premier Rutte: 'Tijd om je af te schieten denk ik.' En in een Tweet waarin zowel Rutte als Kaag waren getagd: 'Het wordt hoog tijd om jullie World Economic Forum aanhangers te stoppen. Hoe? Op elke manier denkbaar, onder een bus, touw en boom, vergiftiging. Manieren zat. Maar wel een beetje langzaam en pijnlijk'."

Spijt?

Aan toenmalig minister Kaag twitterde de Assenaar: 'Kogel door de kop moet je krijgen'. En minister De Jonge kreeg een twitterbericht met de tekst: 'Nee, doodmaken is beter, net als jij'. De verdachte zei tegen de rechter dat hij vol emoties zat toen hij de berichten schreef. "Het was niet bedreigend bedoeld en ook niet om op te ruien. Ik heb niet gezegd dat ik bij hen langs zou komen en ook niet dat iemand anders dat moest doen. Had het anders gekund? Ja. Heb ik er spijt van? Dat kan ik niet zeggen."

Of de Assenaar erbij had stilgestaan dat dit als bedreigend kon worden opgevat, wilde de rechter weten. "Niet één seconde. Lekker van je af laten glijden dit soort opmerkingen", vond de man. "Hoge bomen vangen veel wind. Zijn natuurlijk huiverig voor alles. Als iemand tegenwoordig met een fakkel voor de deur staat, gaat die ook al zes maanden de bak in."

Werkstraf

De Assenaar werd in 2017 al eens voor bedreiging veroordeeld. Hij is als bouwvakker in loondienst bij een bedrijf. Een celstraf zou betekenen dat hij zijn baan mogelijk verliest. "Als ik de gevangenis in moet, heb ik een probleem", erkende hij.

De officier van justitie vindt dat de berichten duidelijk doodsbedreigingen zijn en dat de verdachte de opzet had dat de premier en de ministers deze ook zouden zien. "Dat past niet in de democratische rechtsstaat", aldus de rechter. Maar daar was de verdachte het niet mee eens. "Totaal buiten proportie", zei de man, toen hij de eis van de OvJ hoorde. Zelf achtte hij vrijspraak reeël.

'Klassenjustitie'

"Maar de context is zo bedreigend dat het strafbaar is", meende de rechter. "Politici moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. De eis van de officier vind ik redelijk en passend."