Bodem Drents-Friese Wold noodgedwongen gesaneerd na drugsdumping

"Dit is super frustrerend. Liever hadden we de tijd, moeite en het geld gestoken in natuurherstel en het verbeteren van fietspaden." Dat zegt boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer. Vandaag begeleidt hij noodgedwongen een team mensen dat de bodem in zijn geliefde Drents-Friese Wold saneert, na het dumpen van chemisch drugsafval vorige week. Waarschijnlijk gaat het om amfetamine, ook wel speed genoemd.

Op twee plekken in het bos, in de omgeving van de Houtvester Jansenlaan bij Oude Willem, werd op 9 augustus melding gedaan van een penetrante lucht. "Dat was nieuw voor ons. Normaal hebben we gedumpt drugsafval snel in de gaten, dan liggen er bijvoorbeeld blauwe vaten, maar deze keer hebben ze de vloeistof direct de grond in laten lopen."

Met alle gevolgen van dien, want bomen, platen en struiken waren toen al zichtbaar aangetast. "Het gras waarop het gedumpt is, is al dood", concludeert Van Oossanen.

Penetrante lucht

Vandaag is de bodem op de twee plekken in het natuurgebied afgegraven. De sterkte, penetrante lucht hangt er nog altijd. "Het slaat op je longen. Jonge kinderen moeten hier zeker niet spelen en ook honden moeten hun neus hier niet in de grond drukken", waarschuwt Van Oossanen. Het gebied is dan ook met linten afgezet. Een bord met 'verboden toegang' moet de mensen weghouden.

Een man van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), gehuld in een blauwe overall, doet metingen in de grond. "Daarmee meten we de luchtkwaliteit. Door telkens een stukje af te graven en opnieuw te meten, komen we erachter tot hoever de schadelijke stof in de bodem is getrokken. Hopelijk komen we niet tot op het grondwater."

Dat is een grote zorg voor Staatsbosbeheer, erkent de boswachter. "Dat is wel een angst. Dan moeten we nog veel meer saneren. We zitten hier in de kern van het grote natuurgebied, waar we al jaren bezig zijn met grondwater- en natuurherstel. Dan wil je niet dat deze schadelijke stoffen in het grondwater komen."

Kosten lopen op

Met het afgraven van de twee plekken lopen de kosten op tot zo'n twintigduizend euro. "Dat is heel sneu geld waar we als maatschappij voor opdraaien." De kosten verhalen op de daders is geen optie, want die zijn helaas niet te achterhalen. "Gelukkig is er een fonds vanuit de provincie, waar juist dit soort dingen van betaald kunnen worden. Hopelijk kunnen we daar aanspraak op maken. Want ik vrees dat deze vorm van drugsdumpingen vaker zullen voorkomen." Staatsbosbeheer gaat dan ook vaker controleren in het Drents-Friese Wold. "We weten nu waar we op moeten letten."