Geen extra spitstrein tussen Groningen en Zwolle, Arriva baalt van besluit

Er komen geen extra treinen tussen Groningen en Zwolle. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte gisteren duidelijk een nieuw contract te willen afsluiten met de NS en dat op het traject alles hetzelfde blijft. Vervoerder Arriva, die er plannen had voor extra treinen, is teleurgesteld in het besluit.

Tussen Groningen en Zwolle rijden momenteel per uur twee intercity's (die stoppen alleen in Assen) en twee sprinters (stoppen in Groningen Europapark, Haren, Assen, Beilen, Hoogeveen en Meppel) van de NS. Daarin verandert niks, ondanks dat ook Arriva graag reizigers zou willen vervoeren op dit traject. Arriva bood aan extra sneltreinen in de spits te laten rijden. Die zouden onderweg passagiers moeten oppikken in Assen, Meppel en Hoogeveen. "Een goed product voor de reizigers", stelt Arriva, dat volgens de vervoerder nu geen kans krijgt.

Alles blijft bij het oude

Spoorbeheerder ProRail oordeelde eerder al dat een extra trein past in de dienstregeling. Maar in de plannen van het ministerie die ingaan vanaf 2025 en lopen tot eind 2033 wordt alles bij het oude gelaten. In haar overwegingen neemt staatssecretaris Vivianne Heijnen onder meer mee dat de ambities van Arriva waarschijnlijk vragen om investeringen in de infrastructuur 'die nu niet zijn voorzien'.

ProRail schatte in dat dit, samen met aanpassingen tussen Leeuwarden en Heerenveen, meer dan 100 miljoen euro kan gaan kosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbeteringen aan het spoor en overwegen zodat deze meer treinen per uur aankunnen.

Ook zegt de staatssecretaris dat de aantallen reizigers op het traject 'niet per se aanzienlijk zijn'. Mochten de opbrengsten voor Arriva daardoor tegenvallen, dan vreest zij dat de dienstverlening wordt stopgezet. "Dat wil ik voorkomen", schrijft Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer.

5 miljoen euro winst

Arriva kan zich niet vinden in deze redenatie. Zij stelt dat zij niet voor niets treinen aankoopt en machinisten opleidt voor dit traject. Zelfs in de huidige situatie, met minder reizigers na de coronapandemie, is de lijn rendabel, stelt een ingewijde. Angst voor een magere opbrengst van een extra trein tussen Groningen en Zwolle heeft de vervoerder niet.

De provincie Groningen lijkt dit te onderschrijven. Zij schreef begin juni een brief aan het ministerie dat op sprinters en intercity's vanuit en naar Groningen 'zeer veel winst' werd gemaakt. "Alleen de winst op de sprinters bedroeg reeds 5 miljoen per jaar", aldus Groningen.

De staatssecretaris constateert overigens wel dat het groeiende aantal reizigers er baat bij kan dat niet alleen NS reizen uitvoert tussen Groningen en Zwolle. Heijnen wil daarom de mogelijkheid openhouden om tussentijds alsnog uit te breiden. Arriva hecht echter weinig waarde aan deze woorden, omdat zij al jaren nul op rekest krijgt uit Den Haag.

Parijs