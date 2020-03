Advocaat veteraan Jamal: Deurwaarders hebben een zorgplicht

Schouten staat veteraan Jamal bij die eerder vandaag een nieuw uniform met onderscheidingen kreeg overhandigd van Defensie. De 45-jarige Jamal is getraumatiseerd door vier missies in Irak en voormalig Joegoslavië. Ook raakte hij financieel in de problemen, waardoor hij de huur van zijn appartement niet meer kon betalen. Een deurwaarder zette vorig jaar al zijn eigendommen aan de straat, inclusief zijn geliefde uniform en onderscheidingen. "Deze spullen hadden ook geretourneerd moeten worden aan Defensie."

"Emotioneel gedragen zaken zouden niet weggegooid moeten worden", pleit de advocaat. "Dat moet veranderen. Er kunnen allerlei oplossingen voor komen. Bijvoorbeeld net als met bedrijven die iets voor je opslaan gebeurt. Dat je de bijzondere spullen even apart legt en dat hoeft niet veel ruimte te kosten. En dan kan je dat tegen geringe kosten weer terugkrijgen, zodat je je diploma niet weggegooid ziet"

'Op de een of andere manier vernietigd'

Wilbert van de Donk van Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders, zegt dat de deurwaarder in deze kwestie niets fout heeft gedaan. Hij legt de schuld bij de gemeente. "De gemeente moest zich over die inboedel ontfermen, maar op een of andere manier is die, inclusief zijn uniform en medailles, vernietigd", zegt hij.

Van de Donk begrijpt Schouten wel een beetje. "Maar de zorgplicht van de deurwaarder gaat niet zover. Sterker nog, het staat de deurwaarder niet vrij om lades open te trekken om te kijken wat er allemaal in ligt. Ik ben het met de advocaat eens dat er een enige zorgplicht rust, maar die moet dan wel bij de gemeente liggen."

Of persoonlijk waardevolle spullen eerst moeten worden opgeborgen, vindt Van de Donk geen slecht idee. "Het is op dit moment zo dat inboedel aan de straat wordt gezet en dat de gemeente vrij staat om te doen wat ze nodig vinden", zegt Van de Donk. "Wij vinden ook dat de gemeente daar een actievere rol in moet spelen en als het nodig is, dat de spullen eerst worden opgeslagen, om vervolgens goed te kijken of er nog iets waardevols tussen zit. Gemeentes verschuilen zich een beetje achter het feit dat het te duur zou zijn."