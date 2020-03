Niet gemeente, maar Rijk moet besluit nemen over opvang vluchtelingenkinderen

En dus ging de motie van Progressief Westerveld rechtstreeks de prullenbak in. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld wilde zijn motie aanpassen. De hulp aan alleenstaande kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland moet er komen.

"Stichting Vluchtelingenwerk en Defence for Children hebben Nederland opgeroepen om 500 van de groep van 2500 kinderen op te nemen. Verschillende andere Europese landen willen dit ook. Duitsland onder andere. Wij moeten ons daarover ook uitspreken."

Vijf vluchtelingenkinderen opnemen

Ook al zou Westerveld vijf van deze groep van 500 kinderen opnemen en zich daarover uitspreken, dan doen ze in ieder geval mee, zo vindt de fractie van Progressief Westerveld.

Inmiddels hebben meer gemeenten in Nederland een motie aangenomen waarin ze het kabinet oproepen iets te doen voor de kinderen zonder ouders in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos.

De raad vindt het vooral symbolisch. "We zouden graag de discussie aangaan met de vraag of de gemeente Westerveld bereid is om hulp te bieden", zo zei Gerjo Ballast van het CDA. "Daar kunnen we als gemeente wat van vinden. Alleen een oproep om de regering te vragen om iets te doen, dat is niet onze rol. Wij gaan over lokale aangelegenheden."

'Wij gaan er niet over, dit is voor het kabinet'

Renate Masselink van de VVD was het met Ballast eens. "Het kabinet heeft een duidelijke uitspraak gedaan om niet mee te werken aan deze maatregel. We hebben als Westerveld veel gedaan in het verleden en dat zullen we blijven doen. Maar we hebben als kleine gemeente geen specialistische hulp voor deze groep. Het Rijk zal hier een besluit over moeten nemen. We steunen de motie niet."

Burgemeester Rikus Jager stelde nog voor om de tekst van de motie zo te veranderen dat de boodschap is dat de gemeente het kabinet oproept om actie te ondernemen. Een schorsing volgde, maar het hielp niet. "Het is voor gemeenten niet mogelijk om buiten instemming van de regering om kinderen op te vangen. Dat is illegaal. Ik kan me voorstellen dat Progressief Westerveld de motie iets aanpast en schrijft dat we de regering oproepen om actie te ondernemen."

Geen steun

Maar ook met deze aanpassing is er geen steun in de raad. "Als de vraag komt, dan willen we ons ervoor in te zetten. Maar we gaan niet op de stoel van de regering zitten." Zo was de reactie van Alfred Schoenmaker van DSSW/SW.

Uiteindelijk wilde Progressief Westerveld dat er alsnog zou worden gestemd over de motie. Alleen de handen van de vierkoppige fractie van Progressief Westerveld gingen omhoog.