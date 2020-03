Peña en Araujo in voorselectie van Peruaans elftal

De twee spelers van FC Emmen horen vermoedelijk eind volgende week of ze zich daadwerkelijk moeten melden bij hun nationale team. Overigens staan de duels wel op losse schroeven vanwege het corana-virus.

Araujo speelde in totaal 19 A-interlands voor Peru, maar verloor zijn plek in de selectie na de Copa América afgelopen zomer. Tijdens dat toernooi speelde hij de laatste poulewedstrijd negentig minuten lang tegen Brazilië, maar dat duel ging met 5-0 verloren. De overige duels, tot en met de verloren finale, kwam de 25-jarige verdediger niet meer in actie.

Peña, die tot nu toe negen keer in actie kwam voor het nationale team van Peru werd voor de laatste oefeninterland al opgeroepen (dat was in november), maar kwam in het duel tegen Colombia niet in actie. Daarvoor was de aanvallende middenvelder een tijd niet in beeld bij de bondscoach. Zijn laatste optreden dateert van oktober 2018.

Ook Nikolai Laursen (jong Denemarken) en Pontus Dahlberg (Zweden) zitten in de voorselectie en kunnen naar alle waarschijnlijkheid een uitnodiging verwachten.

