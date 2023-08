Asser misbruikverdachte bij Jehovah's Getuigen wordt niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie mag een 48-jarige man uit Assen, die wordt verdacht van misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah's Getuigen, niet langer vervolgen. Het OM heeft vertrouwelijke informatie gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek, zo oordeelt de rechtbank in Zwolle.

De rechtbank verklaarde in een tussenvonnis het OM niet-ontvankelijk in de vervolging van de man. De Assenaar zou in 2016 ontuchtige handelingen hebben verricht bij een destijds 8-jarig slachtoffer.