Hekmans boo en familieboerderij trekken samen op: horeca, B&B en afscheidshuis

Horeca, een familieboerderij, een afscheidshuisje en een bed-and-breakfast. En dat allemaal in een landschappelijke omgeving die de sfeer van het historische Schoonebeek uitademt. Kort samengevat is dat het plan rond recreatiegebouw De Boo.

Het is een plan waar Toby en Hellen Klingenberg van Stichting Isabelle en oudheidkundige stichting De Spiker samen voor gaan. Beide partijen hebben een plan gemaakt het terrein rondom recreatiegebouw De Boo te veranderen in een ware trekpleister voor dorpsbewoners en toeristen.

Toeval bracht beide partijen tot elkaar. "Het was zo dat zowel wij als de familie Klingenberg rondom dezelfde locatie aan het kijken waren voor onze beide projecten", legt voorzitter Henry Eisen van De Spiker uit. De stichting kreeg bijna twee jaar geleden de Hekmans boo in handen. Het gaat om een uit 1646 daterende veeschuur, die in vroegere tijden volop te vinden waren langs het Schoonebekerdiep.

De boo heeft jarenlang ongebruikt gestaan bij een zuivelbedrijf, dat het gebouw twee jaar geleden schonk aan De Spiker. "De gemeente Emmen heeft voor de herplaatsing van de boo een stuk grond ten zuidwesten van het recreatiegebouw gekocht voor herplaatsing, legt Eisen uit.

In de tussentijd dacht De Spiker na over een goede invulling voor de boo. "We dachten aan een vorm van exploitatie die een aanvulling is op het dorp, sociaal wat teweegbrengt en voor iedereen toegankelijk is. En toen beseften we ons ook dat de familie Klingenberg bezig was met hun initiatief voor hun familieboerderij ten noorden van onze locatie."

Toby en Hellen Klingenberg verloren hun dochtertje Isabelle bij een verkeersongeluk in 2021. Het was hun wens om een kinderboerderij te bouwen op het terrein achter De Boo. Niet alleen ter nagedachtenis, maar ook als dank voor de steun die zij vanuit het dorp hebben mogen ontvangen. In februari werd het bouwbord onthuld.

Hinnen boo