Amateurvoetbal gaat door ondanks corona: KNVB legt beslissing bij lokale overheden

"Omdat de KNVB niet de expertise in huis heeft om dergelijke gezondheidsrisico's goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. - staat de KNVB in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over", aldus de voetbalbond in de mededeling aan de amateurclubs.

Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio's, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zal de KNVB deze opvolgen. Voorlopig is dat dus, in Drenthe, niet het geval.