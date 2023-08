Minstens vijf wolven geboren in regio Midden-Drenthe

Er zijn minstens vijf wolvenwelpen geboren in regio Midden-Drenthe. Dat meldt de provincie op basis van waarnemingen in het gebied. Het is de eerste keer dat er welpen zijn geboren in dit deel van Drenthe.

Eind vorige maand werd ook melding gemaakt van vijf wolvenwelpen, die werden gesignaleerd op de grens van Drenthe en Friesland.

In dit geval gaat het vermoedelijk om welpen van wolvin GW3011f, die voor het eerst in september 2022 in het gebied is gezien. De identiteit van het mannetje is nog onbekend, DNA-analyse van drollen van de welpen moet hier uitsluitsel over geven.