Kloof met Randstad moet dicht: Drentse hiphopscene krijgt boost

Zes Drentse rappers krijgen nu de kans om via het project contacten op te doen in de Randstad, maar ook om met artiesten samen te werken, gecoacht te worden en opnames te maken in professionele studio's. Het project is een samenwerking van Stichting Kunst en Cultuur en de Scala Centrum voor Kunsten. Volgens Withagen moeten Drentse artiesten proberen bravoure te tonen om een voet tussen de deur te krijgen in de Randstad. "Onze cultuur hier is vooral nuchter en doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Maar daardoor houden onze rappers zichzelf ook tegen. Ze denken dat het toch niet lukt omdat hier in Drenthe kans op succes kleiner lijkt."

'Shine'

Hoogeveense rapper Anno VM is een van de artiesten die zich kandidaat heeft gesteld voor het traject: "Ik doe mee omdat ik van muziek hou. Ik maak al een hele tijd muziek en ik wil er gewoon wat mee bereiken", zegt hij. "Ik wil het laten horen aan anderen en ook feedback krijgen. Uiteindelijk wil ik gewoon meer bekendheid."

Anno VM hoopt ook dat andere Drenste rappers de kans grijpen om zich verder te ontwikkelen: "Natuurlijk wil ik het zelf gaan maken, maar het gaat mij niet alleen om mijn eigen shine. Ik zou ook heel trots zijn als andere rappers uit deze buurt shine pakken".

Uitlaatklep

Voor de 18-jarige Tico uit Hoogeveen is hiphop een manier om uit de problemen te blijven. "Ik had er ook voor kunnen kiezen om de criminaliteit in te gaan, maar het maken van muziek houdt dat gewoon tegen. Ik hoop met mijn muziek anderen ook te inspireren om iets positiefs van hun leven te maken."

Tico hoopt met Bridging The Gap te kunnen deelnemen om zijn droom te laten uitkomen; samenwerken met grote artiesten en een grote villa. "Natuurlijk hoop ik zo ver te komen met mijn muziek, maar je weet nooit waar de weg je heen brengt. Ik wil vooral dat mensen mijn muziek begrijpen. Ik maak het niet alleen om popiejopie te doen, ik leg mijn frustraties, verdriet en mijn liefde in mijn muziek.

Aanmelden

Ambitieuze Drentse hiphoppers kunnen zich nog tot 15 maart 2020 door een filmpje met een korte introductie en performance te sturen naar bridgingthegap@ontdekscala.nl. De geselecteerde deelnemers gaan toewerken naar een optreden op het Bevrijdingsfestival Drenthe en Vogelpop en ook komen de studio-opnames op muziekstreamingsdienst Spotify terecht.