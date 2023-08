NAM traineerde bouw Forum Groningen, gemeente zat dichtbij ‘gigantische financiële strop’

"Steeds moesten dingen opnieuw berekend of gevalideerd worden. Externe bureaus werden ingeschakeld om te kijken of berekeningen wel klopten", zegt de oud-wethouder Paul de Rook (D66) als hij terugblikt op die periode. "De NAM wilde dat er zo min mogelijk versterkt hoefde te worden, want dat kostte minder geld. Wij wilden een veilig gebouw."

"Het was heel lastig om hier goed uit te komen. We hadden wel eens een akkoord als bestuurders, maar dan ging het naar een jurist en dan zagen we ook wel regelmatig dat het zo werd opgeschreven dat de afspraak teniet werd gedaan", herinnert De Rook zich.

Tijd ingezet als instrument

Ook oud-burgemeester Peter den Oudsten herinnert zich die verschillen. "In de top hadden we eigenlijk een goed contact, maar zodra het in de uitvoering kwam, duurde het altijd weer langer dan wij wenselijk vonden. Dan zag je toch weer allerlei mensen die traineerden, die extra problemen opwierpen en die om onderzoeken vroegen. Daar was het allemaal heel erg lastig."

"Men heeft als het ware tijd ingezet als instrument om niet gelijk mee te gaan met die enorme bedragen", zegt Den Oudsten. "In hoeverre dat bewust beleid is geweest, kan ik niet beoordelen. Maar je kunt je voorstellen dat een commercieel bedrijf probeert de kosten altijd laag te houden. En laten we eerlijk zijn, bij oliemaatschappijen is het besef van welke maatschappelijke ellende is aangericht niet zo heel groot."