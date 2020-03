Bollentelers en actiegroepen moeten weer om tafel

"Dat mag desnoods achter gesloten deuren", vertelde Albert Fopma van de PvdA in de gemeenteraad van Westerveld dinsdagavond. De PvdA is samen met de VVD initiatiefnemer van een debat dinsdagavond over de bollenteelt. Nu staan bollentelers en een actiegroep van verontruste inwoners van Westerveld lijnrecht tegenover elkaar.

Spuitvrije zones

En dat is al jaren zo. Een goed gesprek over bollenteelt is niet mogelijk. Verontruste inwoners en actiegroepen als Meten=Weten eisen spuitvrije zones van tenminste honderd meter rondom bebouwing. De boeren hebben met elkaar afgesproken dat ze vrijwillig uit gaan van twintig meter. Ze doen volgens de Nederlandse wetgeving niets verkeerd.

Aan het begin van de avond overhandigde de actiegroep van verontruste inwoners, Meten=Weten, 811 handtekeningen aan burgemeester Rikus Jager van Westerveld. In een petitie eisen ze dat de gemeente de inwoners uit voorzorg beschermt tegen de schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen die in de bollenteelt wordt gebruikt.

Niet duidelijk is wat de effecten op de gezondheid zijn als je een cocktail van middelen gebruikt. Meten=Weten eist een spuitvrije zone rondom bebouwing van tenminste honderd meter. "Waarom zou ik gif in mijn tuin willen", zei voorzitter Rob Chrispijn van Meten=Weten. "Ik heb recht op een gifvrije tuin. Die krijgen we trouwens nooit, omdat het al in de grond zit. Maar er hoeft niet meer bij te komen."

"We willen besloten bijeenkomst met verschillende groepen, zodat iedereen zich vrij kan utspreken", zo vertelde Fopma de gemeenteraad. "Bijvoorbeeld met landbouw en dorpsgemeenschappen, met actiegroepen en met buurgemeenten. De uitkomsten van deze gesprekken moeten uiteindelijk bepalen welke kant we op gaan."

Alle politieke partijen zijn het er wel over eens dat er wat moet gebeuren om zowel de onrust als de agressie te beteugelen. Terug naar een normale manier van communiceren. "Er moet begrip ontstaan en respect voor het feit dat mensen zich zorgen maken over hun gezondheid. Maar ook begrip voor het feit dat telers niets doen wat niet mag en dit doen vanwege economische redenen." Zo zegt CDA-politicus Adri van der Weyde.

Hulp van buitenaf

Progressief Westerveld denk voor deze gesprekken wel hulp van buitenaf nodig te hebben. Er moet gezocht worden naar iemand die dit soort moeilijke processen en gesprekken kan begeleiden. Daarna zou er volgens de partij een overleggroep moeten worden opgericht.

Geke Kiers van DSSW/SW wil dat landbouw en omwonenden samenwerken. "Lelieteelt is onderdeel van de landbouwtransitie. De relatie tussen landbouw en natuur wordt sterker. Westerveld kan hier profijt van hebben. We zien graag aandacht ook voor nieuwe technieken en bodemverbetering. Wat ons betreft hoeft niet iedereen tegelijk aan tafel. Als je elkaars belangen maar kent."

Hoop houden

De gemeenteraad is unaniem ervan overtuigd dat gesprekken nodig zijn. Maar of het meteen tot een oplossing leidt? "Wij hopen dat mensen nog steeds bereid zijn om naar elkaar te luisteren", volgens Renate Masselink van de VVD. "Ik moet altijd hoop houden, maar ik vraag me af of er ooit een overeenkomst gaat komen."

Maar dat zal blijken als de gesprekken plaats hebben gevonden. Maar dan moeten alle partijen wel mee willen doen.

