Bewoners Ansen positief kritisch over plan om dorp aardgasvrij te maken

Het idee is dat Ansen zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie. Zelfs dat de inwoners er geld mee gaan verdienen. Inwoners zijn positief, maar plaatsten kritische kanttekeningen.

Voor het aardgasvrij maken van het dorp zijn de volgende dingen nodig volgens mede-initiatiefnemer Ruurd van der Veen: een zonneweide van 0,5 hectare, het voorkomen van verlies van warmte door kierdichting in huizen, een hybride warmtepomp voor de inwoners, windmolens van 15 tot 35 meter hoog en zo'n acht kleinschalige mestvergisters komen bij boeren te staan. Om dit mogelijk te maken is een bedrag van 2 tot 2,5 miljoen euro nodig. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor het aardgasvrij maken van buurten, maar kiest uit aanvragen die binnenkomen uit het hele land. Alleen al in Drenthe moet dit plan concurreren met vier andere projecten.

Ruimtegebrek

De initiatiefnemers zijn nog in overleg met netbeheerder Enexis over de koppeling aan het elektriciteitsnet. Enexis kampt met ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Dat is een van de redenen waarom de voetbalvereniging Nieuw-Buinen al maanden wacht om te worden aangesloten op het net. Het vergroten van de capaciteit kan wel vier jaar duren, weet Ruurd van der Veen. Als mogelijke uitweg ziet hij opslag van energie in accu's. Dan zou alleen voor de teveel geproduceerde energie levering aan het net nodig zijn.

"Wij zien het als een unieke kans voor de inwoners van Ansen. Het is een lot uit de loterij", zei Van der Veen. Hij heeft ervaring met andere projecten en heeft in het plan al meegenomen of het realistisch en haalbaar is. Het was volgens hem niet in beton gegoten. Het is een kader en nog geen vastomlijnd plan. Met meerdere werkgroepen worden de inwoners bij de uitwerking van de plannen betrokken.

Kritiek

De aanwezige inwoners waren kritisch over de aansturing van het project. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid van de leden van de stuurgroep, waar ook inwoners in zitten? De gemeente De Wolden moet in principe in de gaten houden of alles volgens de regels verloopt. Een projectmanager van de gemeente of een externe projectmanager zou het aanspreekpunt moeten zijn.

Ook was er kritiek op de communicatie over het plan van een inwoner. "Hoe zorgvuldig is dit plan?", vroeg een dorpsgenoot zich af. Het antwoord was dat het plan al eerder naar een deel van Ansen is gecommuniceerd en dat het niet mogelijk was om het eerder te presenteren aan het hele dorp. Want dan was het niet concreet genoeg geweest. De uitwerking zou moeten gebeuren in samenspraak met de inwoners.