Nominatie Suelmann en Falke in BENE-League

Ronald Suelmann van Hurry-Up en Emmenaar Tommie Falke maken kans een plaats te krijgen in het All Star Team van de BENE-League. Er kan op het duo gestemd worden.

In totaal zijn per positie drie of vier kanshebbers genomineerd. De coaches in de BENE-League hebben de spelers gekozen waarop gestemd kan worden. Na de eindstrijd tijdens de Final4 van aankomend weekend wordt het All Star Team bekend gemaakt.

Verlengen

Genomineerde Suelmann is met Hurry-Up op de zevende plaats in de BENE-League geëindigd. Na vijf duels stonden de Zwartemeerders ongeslagen bovenaan. De oranjehemden zijn nog in de race om de landstitel en beker.

Ook dit seizoen was aanvoerder Suelmann een aanjager op de rechteropbouwpositie. In de lente van 2019 besloot het boegbeeld na lang wikken en wegen opnieuw bij Hurry-Up te verlengen. Er wordt gefluisterd dat Suelmann er opnieuw een jaar achteraan plakt.

Topschutterstitel

Tommie Falke is de tweede Drent die kans maakt een plaats in het All Star Team van de BENE-League te krijgen. De linkerhoekspeler uit Emmen verkaste afgelopen zomer van Hurry-Up naar Sporting Pelt. In Belgische dienst werkte Falke zich met 150 goals in 22 duels naar de topschutterstitel in de competitie.