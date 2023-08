Toerismepiek in Dwingeloo: 'Zomermaanden zijn kers op de taart'

'Mensen komen uit alle hoeken en gaten'

De wortels van de toerisme- en recreatiesector in Dwingeloo gaan ver terug in de geschiedenis. Zo staat het oudste familiehotel van Nederland, met een horecavergunning die stamt uit 1662, in het Drentse dorpje. Dertien generaties bestierden het verblijf.

Eigenaar Mark Bergmans is nu degene die het hotel uitbaat. "Het is hier net een mierennest", omschrijft hij de toeristenstroom in en rond het dorp. "Mensen komen uit alle hoeken en gaten. Op het ene moment is het terras leeg, op het andere moment weer vol en draait het de hele dag door."