Eis: 6 jaar cel voor Vriezenaar (36) vanwege verkrachting stiefkind

Een 36-jarige man uit Vries hangt voor jarenlang seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter een celstraf van zes jaar boven het hoofd. De officier van justitie eiste die staf voor ontucht, verkrachting en kinderpornobezit.

De moeder van het meisje logde in april dit jaar in op het Instagramaccount van de verdachte. Het stel verkeerde in een huwelijkscrisis en de man verbleef sinds kort op een camping in Tynaarlo. De vrouw werd automatisch doorgelinkt naar een ander account, op naam van ene Kevin van der Ploeg.

Tot haar ontzetting zag ze foto's van haar tienerdochter die op dat moment seks had met de verdachte. De vrouw ging met deze beelden naar een tante. Beide vrouwen stapten daarop naar de politie. De man werd aangehouden en zit sindsdien vast.

'Ongeloofwaardige verklaring'

De officier van justitie gaat ervan uit dat het meisje al vanaf 2018 werd misbruikt. Ze was toen 8 jaar oud. Dit ging gaandeweg over in verkrachting, stelde de aanklager.

De man bekent een deel van de beschuldigingen. "Dat was dom van mij", zei de man tegen de rechter. "Dom? Ik vind dit misdadig", schamperde de officier van justitie terug. Hij vond de verklaring die de verdachte bij de politie had afgelegd 'volkomen ongeloofwaardig'.

De verklaring van het meisje is volgens de officier niet tegenstrijdig en wél geloofwaardig. Ze vertelde bij de politie dat ze onder druk werd gezet door ene Kevin. De persoon kende ze niet, maar viel haar online lastig. Hij zou haar zwaar mishandelen als zij geen naaktfoto's verstuurde. Ze deelde haar angst met haar stiefvader.

De rechter vond dat de man hierop onvoorstelbaar rustig reageerde: "Uw reactie duidt erop dat u wist wie Kevin was." De verdachte opperde dat zijn stiefdochter zelf deze berichten in elkaar knutselde. "Ze was technisch verrekte handig." Deze reactie neemt de officier van justitie de man kwalijk. "U legt de verantwoordelijkheid neer bij het kind."

'Kevin en verdachten zijn dezelfde persoon'

Alles wijst er volgens de aanklager op dat de verdachte en Kevin één en dezelfde persoon waren. De verschillende accounts konden aan elkaar worden gekoppeld.

Er kwam een eind aan het misbruik doordat het kind in 2022 aangaf geen seks meer te willen hebben met de verdachte. Daarna volgden nog talloze berichten van 'Kevin', maar die hadden geen resultaat.

Officier wil lange celstraf

Er is sprake van een seksuele stoornis bij de man, maar niet zo ernstig dat hij daarvoor naar de kliniek moet. Hij moet wel worden behandeld, vindt de officier van justitie. "Maar eerst gaat daar een lange celstraf aan vooraf", zei hij.

Een absurde eis, vond de advocaat van de man. Het werken aan een herstel met de familieleden zou beter zijn, zei ze.