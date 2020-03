Flintenstraat te nat; geschrapt uit Ronde van Drenthe

Volgens boswachter Joris Blankena is het in het hele bos nat. "Ik ben nog niet overal geweest, maar er zitten slechte stukken in. Ik begrijp dat ze er niet doorheen gaan. Je weet namelijk niet hoe diep een plas is."

De route door het bos is afgelast omdat vorig jaar twee motorrijders onderuit zijn gegaan. "Voor de fietsers schijnt het niet zo'n probleem te zijn."

Blankena vindt het wel jammer dat de rit niet door het bos gaat. "Momenteel wordt er al zoveel afgelast vanwege corona, dan is dit ook jammer. We hebben veel gedaan om het wel door te laten gaan, een wielertocht maakt namelijk niet zoveel uit voor het bos."

Ook Staatsbosbeheer heeft last van de hoeveelheid water momenteel in het bos. "Er is nu in korte tijd gevallen wat we de afgelopen jaren gemist hebben. We laten daarom het bos een beetje met rust en voeren het hout dat er ligt nog niet af. Het is gewoon nog te nat."

'Jammer voor de gemeente'

Ook Femmy van Issum van de organisatie vindt het heel erg jammer dat de kasseienstrook verdwijnt uit het parkoers. "Er is daar geen goede afwatering en ze zijn aan het houtkappen geweest. Er ligt nu te veel modder", weet van Issum. "Echt heel jammer voor de gemeente, zij hebben er alles aan gedaan om er dit jaar een goede kasseienstrook neer te leggen en nu gaat het niet goed met de afwatering."