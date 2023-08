Hoogevener (27) moet jaren brommen voor bijna neerschieten plaatsgenoot

Voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit is een 27-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij schoot op 12 februari vanuit een kelder aan de Ten Oeverstraat op korte afstand op een 28-jarige plaatsgenoot.

Het is een wonder dat er niemand werd geraakt. Maar dat had hij ook niet gewild, zei de man twee weken geleden tegen de rechter. Die tilt er zwaar aan dat de Hoogevener met zijn gedrag het leven van de ander op ernstige en onaanvaardbare wijze in gevaar heeft gebracht.

Oefenen met wapen

De schutter was niet geoefend en in paniek. Hij voelde zich door de ander bedreigd en schafte om die reden een wapen aan. De Hoogevener oefende ermee door één schot te lossen en borg het daarna geladen op. Dat maakt het allemaal nog ernstiger, vindt de rechter.

In de vroege ochtend van zondag 12 februari werd bij de schutter op de deur geslagen en geschopt. De deur zwaaide open en de man wachtte de indringer op met het wapen in de hand. Die schrok en rende de trap weer op. De kogel sloeg in het bovenste deel van de trap.

Verschil in strafmaat

Dergelijke misdrijven zorgen voor gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving, vindt de rechter, die uitkwam bij een celstraf van vier jaar.