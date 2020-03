Aa en Hunze zegt 32 bewoners Camping Anloo de wacht aan

Eerder kondigde burgemeester Anno Wietze Hiemstra al aan dat de gemeente weer zou gaan handhaven op permanente bewoning op het vakantiepark.

Uit de brief blijkt dat de gemeente de afgelopen periode intensief controles heeft uitgevoerd om te kijken of er sprake is van permanente bewoning. Mensen waarbij is vastgesteld dat ze permanent op het recreatiepark wonen hebben een brief gekregen.

"U woont in een recreatieverblijf op Recreatiepark Anloo. U staat elders ingeschreven maar u heeft uw hoofdverblijf op het recreatiepark", schrijft de gemeente aan een van de bewoners.

Dwangsom 30.000 euro

De gemeente wil dat de bewoners voor 23 maart vertrekken want anders dreigt er een dwangsom. "Door middel van deze brief willen wij u laten weten dat wij van plan zijn een last onder dwangsom op te leggen van 30.000 euro. U krijgt in dat besluit een termijn waarbinnen u de bewoning kunt beëindigen zonder dat u de dwangsom moet betalen", zegt de gemeente in de brief.

Bewoners van de camping kunnen bezwaar aantekenen tegen de maatregel van de gemeente.