Schaduwkant van de VAM-berg: geen bereik in Drijber

"Afgelopen jaren is het mobiele telefoonnetwerk in Drijber sterk afgenomen", zegt Jan-Willem Nieuwenhuis, voorzitter van Plaatselijk Belang Drijber. "We vermoeden dat het te maken heeft met het ophogen van de VAM-berg."

Schaduwkant

Die achthonderd meter lange wal schermt het recreatieve deel van de heuvel voor wandelaars en fietsers af van het gedeelte waar afvalverwerker Attero nog werkzaam is. "Drijber zit van de schaduwkant van de VAM-berg", legt Nieuwenhuis uit. Volgens het dorp worden signalen van telefoonmasten geblokkeerd door de hogere berg. Nieuwenhuis: "De zendmasten van providers staan op het gebouw van Attero aan de andere kant. Zodoende ontstaat er hinder."

Voor de werkzaamheden aan de VAM-berg had Nieuwenhuis nog regelmatig de volle drie balkjes bereik op zijn telefoon. Nu is dat regelmatig maar nauwelijks een. "Het is vaak niks. Je moet tegen het raam aan gaan staan om bereik te hebben of naar buiten lopen. Het moet daar wel door komen."

Problemen bij de boer

Ook melkveehouder Henk de Weerd zag het bereik vooral het afgelopen jaar afnemen. "Als je geluk hebt, heb je een streepje bereikt", wijst hij op het apparaatje van zijn melkrobot. "Via dit apparaatje belt mijn melkrobot als er wat aan de hand is, een storing of als er een probleem is met een koe. Toen ik begon had ik altijd drie streepjes, het bereik is verslechterd. Ik moet op het systeem kunnen vertrouwen, maar kan dat nog? Ik ben bang dat de provider zegt dat ze er niks aan gaan doen, wij zitten met de ellende."

Provider KPN erkent dat de heuvel ervoor zorgt dat de signalen in Drijber minder goed doorkomen. Waar uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt is echter onduidelijk. Onlangs ging Nieuwenhuis met de provincie Drenthe en Attero om tafel om de problematiek te bespreken. Zowel Attero als de provincie wijzen eerst naar de providers. Attero zegt mee te willen werken aan een oplossing en nodigde de providers al uit om langs te komen voor een gesprek.

Goede buur

"De klachten zijn bij ons bekend, wij willen ons een goede buur tonen. Het is nu eerst aan de provider om te kijken wat nodig is. Mocht er iets op ons terrein moeten gebeuren, willen wij daar aan meewerken", laat Robert Corijn namens het bedrijf weten.De provincie laat via een woordvoerder weten dat de bereikbaarheid al langer slecht was, maar adviseert de klachten in kaart te brengen om te achterhalen of het verhogen van de bult van invloed is.

"Wij bundelen nu de klachten in heel het dorp en die sturen we naar de providers en we houden Attero op de hoogte. Wij willen graag dat er een mast of versterker op de berg wordt geplaatst. De bereikbaarheid van Drijber moet verbeterd worden. Maar mochten er plannen voor komen, zal het nog wel een half jaar duren voordat ze uitgevoerd worden", besluit Nieuwenhuis.

Reactie KPN RTV Drenthe vroeg drie providers om een reactie op de problematiek in Drijber. Alleen KPN gaf gehoor. "Het KPN Netwerk heeft een dekking van 99,4% in Nederland, dat is over het algemeen heel goed maar dat betekent ook dat er nog plekken zijn waar de dekking niet optimaal is. De situatie in Drijber is ons bekend en deze wordt inderdaad veroorzaakt door de heuvel die voorkomt dat het mobiele signaal voldoende aankomt", laat KPN weten. "KPN is voortdurend bezig met verbetering van het mobiele netwerk en het mobiele bereik en de verwachting is dat ook in Drijber in de toekomst een verbetering gaat plaatsvinden. Op dit moment kunnen wij daar nog niet concreter over zijn, maar de situatie heeft onze aandacht."

