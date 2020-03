Hier wordt wolven-DNA getest

Als je wilt weten welke wolf in een bepaald gebied rondloopt, dan moet je zijn DNA analyseren. Die analyse wordt uitgevoerd bij Wageningen Environmental Research. Voor een analyse is DNA-materiaal nodig uit een wolvenbeet bij een schaap. Een keutel van een wolf voldoet ook.

Vergelijking met ander DNA

Margreet Laar is onderzoeksassistent in Wageningen, ze laat zien hoe je DNA uit een wolvenkeutel kunt halen. "Uit het veld hebben wij een wolvenkeutel ontvangen en hieruit ga ik proberen het DNA te isoleren. Wat ik als eerste ga doen is zoveel mogelijk darmcellen uit deze keutel in een epje krijgen. Dat is belangrijk want we willen weten of we echt met een wolf te maken hebben en in die darmcellen zit het DNA. Het DNA vind je niet in de andere dingen die in het dieet van een wolf kunnen zitten." Als het DNA van de wolf is geïsoleerd, kan de analyse starten.

Haar collega Arjen de Groot laat zien dat het DNA wordt vergeleken met andere profielen van wolven. Bij een match kan de identiteit van de wolf achterhaald worden. "Als we zo'n profiel hebben dan sturen we het ook door naar onze collega's in Duitsland die een database hebben." Uit deze analyse van de keutel blijkt dat het in dit geval om een wolf gaat afkomstig uit het Oosten van Duitsland.