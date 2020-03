Meer onderzoek naar wolven in Drenthe

Uit DNA-onderzoek blijkt dat een mannetjeswolf ruim twee maanden in het Noorden rondzwierf. Dat is bijzonder, want dat doet ie doorgaans alleen als er ook een vrouwtje is. Van een vrouwtje zijn nog geen sporen gevonden. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland geeft aan dat het onderzoek naar de wolf in Drenthe daarom wordt geïntensiveerd.

De schapen die tussen 19 november 2019 en 27 januari 2020 in Drenthe, Groningen en Friesland zijn gepakt, zijn het slachtoffer van een enkele wolf. Het gaat om een mannetje uit de Duitse deelstaat Brandenburg. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, BIJ12 meldt dit vandaag in haar kwartaalrapportage. BIJ12 houdt zich voor de provincies bezig met schade die wilde, beschermde dieren kunnen veroorzaken: 'faunaschade'.

Is er ook een vrouwtje?

Het mannetje staat bekend in de DNA-database voor Centraal-Europese wolven onder de code GW1261m. Hij is verantwoordelijk voor zeventien aanvallen op schapen in het Noorden in de periode 19 november 2019 tot en met 27 januari 2020. In Drenthe heeft hij in die periode 77 schapen gedood. Het is bijzonder dat hij zo lang in hetzelfde gebied rondliep. Dat gebeurt bijna alleen als er ook een vrouwtje in de buurt is.

Volgens BIJ12 zijn er geen sporen of aanvallen op schapen door een vrouwelijke wolf bekend. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland laat weten dat het onderzoek naar de wolf in Drenthe daarom geïntensiveerd wordt. "We hebben de aanwezigheid van een vrouwtje nog niet kunnen aantonen. We willen het verhaal volledig krijgen. We gaan uitgebreider sporenonderzoek doen en plaatsen meer camera's." Hulp bij het sporenonderzoek is welkom. "We zijn met name geïnteresseerd in drollen. Het zijn echt grote drollen, groter dan een hondendrol, en bevatten veel haar en ook wel stukjes bot. Foto's daarvan kunnen naar Wolven in Nederland gestuurd worden."

Of de Duitse mannetjeswolf nu ook nog rondloopt in Drenthe is niet bekend. Wel is vandaag door BIJ12 bevestigd dat er in januari en februari een wolf in Drenthe was, bij zeven aanvallen op schapen in januari en februari is DNA van een wolf aangetroffen. Verder onderzoek moet uitwijzen om welk individu het gaat. Van vestiging kan nu nog geen sprake zijn. "Je kan pas van vestiging spreken als een wolf er een half jaar is", zegt Sandra Binken van BIJ12.

