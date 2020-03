Coöperatie Land van Ons gaat definitief voor locatie in Hooghalen

De 2200 leden van de landelijke coöperatie werden op de digitale ALV van 1 maart over allerlei voorstellen ingelicht waarna in de dagen daaropvolgend gestemd kon worden met 'eens' of 'oneens'. "Onze leden hebben massaal aangegeven voor het project, de aankoop van de grond in Hooghalen, te gaan", vertelt voorzitter van de coöperatie Land van Ons, Franke Remerie.

Land van Ons wil door agrarische grond op te kopen, huurders van de grond stimuleren meer aandacht te besteden aan de verschillende soorten planten en dieren in een gebied. "Waar boeren gewoon problemen mee hebben is dat ze én geld moeten verdienen met hun grond én dat de maatschappij ook verwacht dat ze dat op een verantwoorde manier doen. Dat botst wel eens", vertelde Remerie in een eerder interview.

Hooghalen eerste project in Nederland

De grond in Hooghalen is ongeveer 8 hectare groot en volgens Remerie uitermate geschikt voor de doelen van de coöperatie. "Het ligt op een hele mooie plek, aansluitend op een natuurgebied van Staatsbosbeheer. In die zin biedt dat mogelijkheden."

Naast de grond in Hooghalen gaat de coöperatie ook verder met de gesprekken over de aankoop van de grond bij andere locaties in Leiden en Deventer. "Daar staan de leden ook positief tegenover, maar de onderhandelingen met de huidige eigenaren van de grond zijn daar nog niet zo ver als in Hooghalen. Hooghalen is absoluut de eerste, daar zijn die gesprekken al afgerond en gaan onze leden nu aan de slag met een deskundig plan voor de grond."

