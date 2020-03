Italiaanse wielerploeg Ronde van Drenthe zegt te beschikken over gezondheidsverklaringen

"Wij willen ze hier liever niet hebben. Het vervelende is dat iedereen adviezen geeft, maar niemand beslissingen neemt. Van de wereldwielerbond UCI mogen we ploegen geen sancties opleggen. Als wij ze weren moeten wij ook opdraaien voor alle kosten", zegt Van Issum. "Als er straks in Drenthe een grote uitbraak is, kijkt wel iedereen naar ons."

In het hotel, waar de dames zouden verblijven, zijn ze ook niet blij met de komst van de Italianen. De vraag is nog wel of de vrouwen überhaupt vanuit Italië naar Nederland kunnen vliegen. Verschillende lijndiensten tussen Italië en Nederland zijn geschrapt.

Winnares 2019 Marta Bastianelli

De Italiaanse winnares van de Ronde van Drenthe van vorig jaar, Marta Bastianelli, komt ook met haar ploeg Ale BTC Ljubljana naar ons land. Zij bereidt zich buiten Italië voor en de ploeg wordt aangevuld met Sloveense rensters.

Inmiddels zijn er ook VIP-gasten die afzeggen voor de Ronde van Drenthe. "We zitten ook met eten dat we besteld hebben en dat moeten we nu voor een deel afzeggen."

Ploegen willen zelf koken

De profploegen CCC en Jumbo-Visma hebben aangegeven zelf te willen koken tijdens het verblijf in Drenthe en niet te willen eten bij de aangeboden hotels. Verschillende profploegen doen dat ook tijdens de Tour de France. Maar bij de Ronde van Drenthe was dat nog niet gebruikelijk.

Podiumceremonie

Voor de podiumceremonie is inmiddels besloten dat de missen en misters zich zullen beperken tot een vriendelijk knikje.

