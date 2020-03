'Waarom staan er zo veel sportberichten op de nieuwssite?'

Voetbal, handbal, volleybal, wielrennen, en nog veel meer sporten. Met name in het weekend komen de berichten over sportwedstrijden regelmatig voorbij op de nieuwspagina van deze website.

Waarom eigenlijk, vroeg een lezeres uit Gieten zich af. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!.

Weekend

Op de homepage van RTV Drenthe staan, met name in het weekend, veel sportberichten. De homepage van RTV Drenthe is voor berichten die een bepaalde nieuwswaarde hebben. Dat geldt voor het 'normale' nieuws, zoals nu bijvoorbeeld over de corona-uitbraak, maar dit kunnen ook berichten over cultuur, een uitzending of sport zijn.

Omdat er in het weekend veel gesport wordt en er vaak ook minder 'nieuws' beschikbaar is, staan er dan meer sportberichten op de homepage dan op doordeweekse dagen. Aan het sportroer bij RTV Drenthe staat sportcoördinator en verslaggever René Posthuma: "Niet alle sportberichten die er in het weekend gemaakt worden staan op de homepage. We zetten berichten van de hoogste sportploegen op de homepage."

Welke wel en welke niet?

Voor voetbal zijn dat berichten van FC Emmen en de hoofdklassers, bij handbal gaat het om Hurry-Up en E&O en bij de korfballers om DOS'46. "Maar het kunnen ook individuele sporters zijn, zoals wielrenner Bert-Jan Lindeman, Jasper Iwema onze Drentse ijsspeedway-coureur of bijvoorbeeld marathonschaatsster Imke Vormeer. De overige sporten staan op de sportwebsite."

Geen interesse?

Iemand die niet van sport houdt, maar wel het overige Drentse nieuws wil volgen kan natuurlijk op onze website op de knop Nieuws klikken. Hier staat alleen het nieuws, niet zijnde de sport.

Zoek het uit!

Ook een vraag? Doe eens gek en stuur hem in!