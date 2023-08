Extra ruimte gecreëerd voor grootverbruikers op Drents elektriciteitsnet

Netbeheerder TenneT heeft op het Drentse hoogspanningsnet 46 megawatt extra capaciteit gevonden. Dit is ongeveer 20 procent van de totale elektriciteitsvraag in de regio.

In november vorig jaar bleek dat de maximale capaciteit van het Drentse hoogspanningsnet in zicht kwam. Dit komt onder meer doordat nieuwe bedrijven zicht vestigen in de regio en bestaande bedrijven uitbreiden. Bovendien verduurzamen veel bedrijven hun processen door over te stappen op elektriciteit.