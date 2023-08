Nog een maand tot EK Wielrennen op VAM-berg; werkzaamheden voor nieuwe route in volle gang

'Enorm werk'

De werkzaamheden liggen op schema, vertelt Zeewuster. "Het is een enorm werk. Ook voor Attero zelf. In december 2017 zijn we gestart met de aanleg van het Dak van Drenthe. Inmiddels is er drie miljoen ton bodemas bovenop gezet. Daarop is 10,5 hectare afgedekt binnen een tijdsbestek van vier maanden. Nou, dat is ook voor Attero-begrippen heel veel."

Al jaren wordt er gewerkt om de VAM-berg inclusief te krijgen. In 2016 kwam het idee om van de stortplaats op de VAM een dubbelfunctie te maken, legt Zeewuster uit. Sinds oktober 2018 ligt er een fietspad op de VAM-berg.

Nu is het Dak van Drenthe nog vooral een bruine vlakte van zand. Maar over twee weken moet het asfalt erop liggen, het gras ingezaaid zijn en staan er hekken. Daarna kan er gefietst worden. De toezichthouder van Attero hoopt dat het gras snel zal groeien en er dus snel een groene gloed over het Dak van Drenthe verschijnt.

Geduld