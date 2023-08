Christa en Rick uit Eelderwolde moeten monsterkanotocht in Zweden afbreken door zwaar weer

Een vakantie met de caravan naar Frankrijk lieten Christa en Rick Hoeksema uit Eelderwolde aan zich voorbij gaan. Waar ze wel voor te porren zijn is een loodzwaar kano-avontuur langs de Zweedse kust. Deze zomer deden ze mee aan een officiële kano-tocht van 2.400 kilometer, die ze vanwege storm Hans moesten afbreken.

Het avontuur begon twee maanden geleden voor de fervente kanoërs, die eerder al eens vanaf hun woning in Eelderwolde naar Zweden peddelden. Per kano vertrokken ze half juni vanuit de kustplaats Svinesund in het westen van Zweden om zo via de zuidkust naar de oostkust bij Finland te trekken.

Maar de voorbereidingen begonnen al veel eerder, vertelt Christa. Nadat Rick de tocht in 2019 als eerste Nederlander al eens solo aflegde, begon het ook bij Christa te kriebelen, vertelt ze vanuit Zweden.

Om 05.00 uur op

Afgelopen najaar hakten ze de knoop door en begonnen ze aan een intensieve training. "In januari gingen we elke dag één uur kanoën, in februari werden dat twee uur, in maart drie. Vanaf april stonden we om 05.00 uur op, om vier uur te gaan kanoën, voordat we naar ons werk gingen."

De twee namen al hun vakantiedagen op en wilden in 60 dagen 2.400 kilometer afleggen. "Dat betekende minstens 40 kilometer per dag peddelen en dan zouden we zeven rustdagen over houden." In het begin vlogen de kilometers voorbij en kwamen ze ver voor op schema. "Het ging heel goed. Sommige dagen konden we wel 80 kilometer per dag kanoën. Tot we aan de zuidkust met een zware storm te maken kregen en vijf dagen aan land moesten blijven."

Wachten tot storm gaat liggen

Vijf dagen wachtten ze tot de storm ging liggen. "Daarmee zijn we alle speling verloren. Dat was heel naar. Je hebt rust, maar intussen ben je voortdurend het weer aan het checken en naar de golven aan het kijken. Je bent er tenslotte om te kanoën." Na zes dagen wachten gingen ze de zee weer op en zetten ze alles op alles om de verloren dagen weer in te halen. "Dat is gelukt. We hebben 24 dagen achter elkaar gevaren en zijn weer op schema geraakt."

Maar een volgende storm volgde, en weer werden ze weer genoodzaakt op de kant te blijven. "We hebben in ruwe situaties geoefend, maar als het stormt ga je gewoon niet de zee op. Dat is te risicovol."

Noodweer in Noord-Europa

De weergoden zijn hen slecht gezind. Als daarna blijkt dat storm Hans heel Noord-Europa op zijn kop zet, moeten de avonturiers voor de derde keer hun reis onderbreken. "Die storm heeft ons genekt", concludeert het stel nu. Op een eilandje waar ze onderdak vonden, dringt de omvang van de storm tot hen door. "De ferry was uit de vaart gehaald. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Het was echt een heel pittige storm."

"We bleven telkens optimistisch", vervolgt Christa. "We checkten het weerbericht of er een gaatje was om te vertrekken. Misschien hebben de voorspellingen het verkeerd, hoopten we." Maar dagenlang wachtend, beseften ze welke consequenties die storm heeft. Tijd om de resterende 600 kilometer nog af te maken, is er nauwelijks meer en hun vakantiedagen zijn zo goed als op. "Dan moet je een heel moeilijke afweging maken. We zijn eraan begonnen om tot Finland te komen, maar dat gaat gewoon niet meer."

Vakantiedagen zijn op

De finish is te ver weg en ze besluiten dat het avontuur voor hen bij 1.800 kilometer stopt. "Dat is op dat moment heel frustrerend, echt balen." Hoewel de missie over het hele jaar afgemaakt kan worden, houden Rick en Christa het bij hun 60-daagse onderneming. "De dagen in het noorden worden steeds korter, en de belangrijkste reden: onze vakantiedagen zijn op."

Toch heeft de frustratie plaatsgemaakt voor berusting. "We zijn vooral heel dankbaar dat we de tocht veilig gedaan hebben in moeilijk weer." En vooral de euforie over de reis voert de boventoon. "Het was zo ongelofelijk mooi en we leefden zo dicht bij de natuur, helemaal zelfvoorzienend. De pure vrijheid die je hebt, de zonsopgangen, de zonsondergangen, de zeehonden en vogels."