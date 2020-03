Bussen Drenthe Tours staan stil wegens coronavirus: twee ton schade

Dat is al sinds vorige maand aan de gang. "We merken sinds begin februari dat bijvoorbeeld de dagtochten naar Parijs minder goed bezet zijn. Die reden we met kleinere bussen. Maar sinds het virus ook in Nederland is wordt er heel veel geannuleerd."

Schoolreisjes en concertbezoeken worden afgezegd en boekingen voor uitstapjes naar de Keukenhof of vakanties in Kroatië blijven uit. "Die gaan daardoor waarschijnlijk niet door. We rijden ook voor FC Emmen en FC Groningen en die wedstrijden zijn afgelast."

Minder kosten

De Vries verwacht dat het nog wel twee of drie maanden zo door zal gaan. Een gigantische financiële strop voor het bedrijf is het niet. "Als je niet rijdt heb je ook geen brandstof- en chauffeurskosten. En korte reizen in de buurt gaan wel gewoon door. Maar leuk is het natuurlijk allemaal niet."

Overigens heeft hij wel begrip voor alle annuleringen. "Ik snap die mensen wel, we doen er ook niet moeilijk over. Je moet reizen omdat je het leuk vindt en als je in constante spanning zit is het dat niet."