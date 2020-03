Gevolgen corona: Oranjefonds wil dat organisaties NLdoet uitstellen

Het coronavirus in Drenthe stelt bedrijven en organisaties steeds meer voor een dilemma: laten we evenementen en bijeenkomsten doorgaan?

Hieronder lees je wat er is afgelast in Drenthe. Heb je zelf een afgelasting? Laat het ons dan weten: redactie@rtvdrenthe.nl.

12 maart:

Oranjefonds wil NLDoet uitgesteld zien

Het Oranjefonds roept organisaties die meedoen aan NLdoet op om alle activiteiten uit te stellen in verband met het coronavirus. Het Oranjefonds vindt het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan. De grootste vrijwilligersactie van Nederland stond voor 13 en 14 maart gepland. Ook in Drenthe waren veel activiteiten gepland. RTV Drenthe zou met verschillende medewerkers deelnemen aan NLdoet, maar er is besloten dat niet meer door te laten gaan. Vooralsnog komt er geen nieuwe landelijke datum voor het vrijwilligersevenement.

Afscheidsborrel Locatie Zuidlaren Harens Lyceum

De afscheidsborrel van het Harens Lyceum Zuidlaren gaat niet door. De borrel zou op 13 maart plaatsvinden, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de organisatie besloten de borrel at te gelasten.

Potgrondconcert Asser Mannenkoor

Het bestuur van het Asser Mannenkoor heeft besloten dat het Potgrondconcert van 26 maart in de Schulp wordt uitgesteld. De organisatie vindt het niet verantwoord om zoveel mensen in de risicoleeftijd in een kleine zaal bijeen te brengen.

Open dag Berthesda ziekenhuis

De open dag op Treant ziekenhuislocatie Berthesda in Hoogeveen van 21 maart gaat niet door. Ook zijn de aangekondigde 'ontdekdezorg'-activiteiten op de locaties voor wonen en zorg in Odoorn, Zuidwolde en Emmen worden tot nader order uitgesteld.

11 maart:

NVM Open Huizen Dag

De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Tijdens de open dag kunnen mensen woningen, die in de verkoop staan, bekijken. NVM laat weten dat er tijdens zo'n dag in korte tijd tienduizenden mensen diverse woningen bezichtigen. De organisatie vindt het met het toenemend aantal besmettingen niet verantwoord om de open dag door te laten gaan. De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag zal op zaterdag 3 oktober zijn.

Activiteiten Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer schrapt voor de komende drie weken alle excursies. De maatregel geldt voor heel Nederland en is genomen uit voorzorg. Alle mensen die een excursie hebben geboekt krijgen hun geld terug.

Niet alleen de excursies, maar ook bijeenkomsten met grote groepen gaan tot en met 3 april niet door. Verder worden vergaderingen en geplande afdelingsbijeenkomsten ook opgeschort.

10 maart:

Poerimfeest Coevorden

Zondag 15 maart om 14.30 uur zou het Joodse Poerimfeest worden gevierd in de synagoge te Coevorden. Dit kan niet doorgaan omdat een van de muzikanten uit Brabant komt. Daarom heeft het bestuur van Stichting Synagoge ervoor gekozen om het feest te verschuiven. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

Voetbalwedstrijd PSV - FC Emmen

Het eredivisieduel tussen PSV en FC Emmen van zaterdagavond is afgelast. Alle duels in het betaald voetbal die dit weekeinde in Noord-Brabant gespeeld zouden worden, gaan niet door. Dat is een van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het coronavirus.

Bevrijdingsconcert Coevorden

Het bevrijdingsconcert in Coevorden gaat niet door. Het evenement stond gepland op zaterdag 21 en zondag 22 maart, bij middelbare school De Nieuwe Veste. Afgelopen zondag werd bekend dat op die school een leerling besmet is met het coronavirus.

De organisatie zegt niet 'het noodlot te willen tarten' en heeft daarom besloten het concert af te blazen. Het bevrijdingsconcert wordt nu gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.

Open dag RTV Drenthe

RTV Drenthe zou op zaterdag 18 april de deuren opengooien voor het publiek, maar de open dag van de regionale omroep gaat in verband met het coronavirus niet door. Er wordt nu gekeken naar een nieuwe datum, waarschijnlijk in september.

9 maart:

Oorlogsherdenking Klazienaveen

Ook de herdenking van het bombardement op de Purit-fabriek in Klazienaveen gaat niet door. De herdenking zou over twee weken plaatsvinden, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

De kantine van het huidige Cabot Norit zou het decor zijn voor die herdenking, maar dat bedrijf kan de kantine vanwege het coronavirus niet meer beschikbaar stellen. De organisatie van de herdenking, de werkgroep 75 Jaar Vrijheid Klazienaveen, heeft daarom besloten de herdenking niet door te laten gaan.