Certe: hoe werkt een coronatest?

"Het is een nieuw virus, dus we hebben nieuwe testen op moeten bouwen en uitvoeren. Dat vraagt heel veel organisatie en planning. Daarnaast zijn onze artsen en microbiologen heel druk omdat ze in alle ziekenhuizen verbonden zijn aan de teams die zich nu voorbereiden op wat er eventueel kan komen", zegt directeur Medische Microbiologie Anne-Marie van Elsacker van Certe.

Kopieermachientje

Om een coronatest uit te kunnen voeren, hebben de onderzoekers een klein beetje materiaal nodig van de mogelijke patiënt. "Je zoekt naar het virus in het materiaal uit de luchtwegen van de persoon om wie het gaat. Vaak hebben we het dan over materiaal van heel hoog achter uit de neus. Dat je met het wattenstaafje als het ware de schedel aantikt. Dat is de plek waar we het meeste virus kunnen vangen", zegt Van Elsacker

Het virus wordt in het lab geanalyseerd door een computer. Het is een test die heel specifiek voor dit virus is gemaakt. "Je moet dat zien als een soort sleutel-slot-principe. Er is een stukje van dit virus, dat alleen maar van dit virus is en waar wij dan naar zoeken door daar een kopieermachientje op los te laten", aldus Van Elsacker.

Bij de test wordt geen microscoop gebruikt. Vrijwel alles gaat digitaal. "We doen alles in van die mooie dozen in het laboratorium. Die spugen allemaal dingen uit naar computers en dan kijken we naar lijntjes", zegt Van Elsacker. "Dus het heeft weinig spektakel voor iemand die niet goed is ingevoerd in wat we nu eigenlijk doen."

Niet naar plekken waar veel mensen zijn

Net als haar collega's vindt Van Elsacker het belangrijk om tijdens het interview te verwijzen naar de voorzorgsmaatregelen die mensen kunnen nemen om het virus niet te verspreiden:

1. Handen wassen

2. Hoesten in de elleboog

3. Gebruik van papieren zakdoekjes

4. Geen handen schudden

5. Ga niet naar plekken waar veel mensen zijn als dat niet hoeft

'We zijn niet immuun'

Het is volgens Van Elsacker vooral zaak dat we niet allemaal tegelijk ziek worden. "Want dan stort het systeem in. Niet alleen de zorg, maar de hele maatschappij lijdt er dan onder."

Tot nu toe valt het nog mee met het aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar dat kan ook de spreekwoordelijke 'stilte voor de storm' zijn. "Dat zou heel goed kunnen. We houden onze vingers gekruist. We hopen het van niet, maar we moeten niet denken dat we hier immuun voor zijn, want dat zijn we niet", besluit Van Elsacker.