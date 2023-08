Kittens die met smoes bij treinreiziger werden achtergelaten op zoek naar 'gouden mandje'

Een week geleden, in de trein van Breda naar Zwolle, vroeg het baasje van de kittens Nellie en Nollie aan een wildvreemde treinpassagier of er even op de diertjes gepast kon worden omdat ze naar het toilet moest. Maar daarna stapte ze haastig de trein uit, en zo was de verbaasde treinreiziger genoodzaakt de kittens naar het dierenasiel in Beilen te brengen. Gastouder Anne Alting zoekt inmiddels een zogeheten 'gouden mandje' voor het duo.

Als vrijwilliger van het dierenasiel in Beilen maakt Miranda Schonewille vaker een dumping van dieren mee, maar toen Nellie en Nollie door de dierenambulance werden afgeleverd, moest ook zij even slikken. "Ik zou het niet over mijn hart verkrijgen", zegt ze.

Gastouder Anne uit Emmen was net in Beilen aanwezig om eerder opgevangen poezen terug te brengen naar het asiel, maar toen ze Nellie en Nollie zag, gingen de kittens meteen mee naar haar huis. "Ze zijn veel te licht voor hun leeftijd. Zondag zijn ze tien weken oud. Ik denk dat Nellie en Nollie wel geschrokken zijn."

Eerst aansterken