Minste e-bikes gestolen in Drenthe

Sinds de metingen in 2011 werden er bij de ANWB nooit meer dan 80 Drentse diefstallen per jaar gemeld. Naar schatting heeft deze partij ongeveer de helft van de verzekerde e-bikes onder haar hoede. "We zien vooral dat er veel wordt gestolen in grote plaatsen in de Randstad, bij treinstations en in grensgebieden bij Limburg en Noord-Brabant", legt Bert Gelling uit namens de verzekeraar. Maar ook in het Noorden worden volgens Gelling regelmatig fietsen gestolen: "Maar dan gaat het voornamelijk om steden als Leeuwarden en Groningen." Daarnaast meldt hij dat in Drenthe verhoudingsgewijs ook minder fietsen rondrijden vanwege de dunbevolkte gebieden.

Chip in de fiets

Er worden veel elektrische fietsen gestolen. Ten opzichte van 2018 zag de ANWB in 2019 een stijging van bijna vijftig procent. Daarom worden dit soort fietsen steeds vaker voorzien van een chip met gps-zender. Deze wordt op de fiets gemaakt en geeft iedere dag enkele signalen af aan een centrale van de verzekeraar. "Dat kastje gaat ongeveer vijf jaar mee", vertelt Gelling.

Opsporingsteam achter fiets aan

Zodra een eigenaar aangeeft dat zijn fiets is gestolen, komt een recoveryteam in actie. Dit bedrijf volgt in opdracht van de ANWB het gps-zendertje in de fiets. "Na een diefstal geeft de chip continu signaal af. Het opsporingsteam gaat vervolgens achter dat signaal aan om de fiets terug te halen. Wij betalen dat bedrijf. Op die manier vinden we ongeveer 60 tot 70 procent weer terug", sluit Gelling.