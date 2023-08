22-jarige klokkenmaker: 'Ik denk dat ik de jongste ben in Europa'

Dat ze zo jong is trekt vaak in de winkel verbaasde blikken. "Dan vragen mensen zich af of ik het wel kan repareren", vertelt ze. "Maar er komen ook mensen die het heel knap vinden en die zich afvragen hoe het zo gekomen is, daar zijn ze dan benieuwd naar. Ik denk ook dat ik de jongste ben in Europa."

Drie jaar geleden kwam Wieringa als 19-jarige studente van Cibap van de opleiding Specialist Schilderen te werken in het voormalige Huygens Huys aan de Majoor van Swietenlaan. Die antiekhandelaar en klokkenrestaurateur die daar zijn bedrijf had, leerde haar tijdens haar stage de kneepjes van het vak. Inmiddels heeft hij zijn zaak verkocht en is hij verhuisd naar Frankrijk. "Ik dacht eerst: wat moet ik nu? Want dit is het enige wat ik leuk vind en dit kun je nergens anders vinden."

Dromen

Uiteindelijk vormde het sluiten van het Huygens Huys een belangrijke stap. "Toen dacht ik: dan moet ik voor mijzelf gaan beginnen om het te kunnen blijven doen." Een deel van het klantenbestand kon ze overnemen en in de tuinbouwschool heeft ze inmiddels haar intrek genomen. Daar zijn ook andere ambachten, kunstenaars en handelaren neergestreken.