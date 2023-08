IJsbaan in Meppel wordt volwaardig rugbyveld, behalve bij vorst: 'Dan gaan we schaatsen'

Rugby spelen bij een vereniging kan sinds twee jaar in Meppel, maar echte competitiewedstrijden werden nog niet in de stad gespeeld. Tot nu, want rugbyvereniging The Black Panthers krijgt een volwaardig rugbyveld. Op 24 september hoopt de vereniging de eerste officiële rugbywedstrijd te kunnen spelen.

"In essentie komt het inderdaad neer op een volwaardig rugbyveld", zegt trainer Erik Graafland. "Alleen de lijnen kunnen we niet permanent aanleggen. Die zullen we voor elke wedstrijd opnieuw met kalk moeten aanbrengen." Dat komt omdat de rugbyvereniging verhuist naar de ijsbaan van de Meppeler IJsclub, die het grasveld in de zomermaanden niet gebruikt.

Van voetbalveld naar ijsbaan

The Black Panthers trainde de afgelopen tijd op een bijveld van voetbalvereniging MSC. "Daar konden we heel mooi groeien", aldus Graafland. Want de vereniging is nog jong. Twee jaar geleden werd de club opgericht door een groep vriendinnen. Het bestuur van de vereniging bestaat volledig uit vrouwen en richt zich ook vooral op vrouwen en meisjes, al kan iedereen er lid worden.

"Maar deze zomer vindt er groot onderhoud plaats op de velden van MSC", vervolgt de trainer. "Voor de voetbalteams is dat niet zo'n probleem, zij trainen nu toch niet. Maar wij wilden wel graag doortrainen."

Sinds juni trainen de rugbyvrouwen op de ijsbaan. "Het is een fantastisch veld voor ons", vindt Graafland. "Voor de ijsvereniging is het geen enkel probleem. Wij kunnen hier alleen niet terecht als het vriest." Dan wil de ijsvereniging het veld laten onderlopen zodat er geschaatst kan worden. En ook in de periode van december tot en met februari wil de ijsclub er graag gebruik van kunnen maken. "Voor die periode moeten we dan een oplossing zien te vinden. Daar komen we wel uit."

De vereniging is nog niet groot genoeg om zelfstandig mee te doen aan de competitie van de rugbybond. Het afgelopen seizoen speelde Meppel daarom samen met Rugbyclub Sneek, wat dan weer werd omgedoopt in The Black Sneeks. "De verwachting is dat we in de competitie zo'n zes tot acht thuiswedstrijden moeten spelen. Op het nieuwe veld kunnen we dan de helft van de wedstrijden in Meppel spelen."

Kleedkamers en rugbypalen

Op het veld zelf is, behalve de lijnen, nog een aanpassing nodig. Behalve de lichtmasten is het grasveld verder nog helemaal leeg. Onlangs heeft de rugbyclub de benodigde rugbypalen besteld. Die kunnen alleen niet zomaar de grond in, want onder het gras ligt een laag folie die voorkomt dat water wegspoelt dat op het gras wordt gespoten om te kunnen schaatsen. De palen kunnen daarom niet al te diep de grond in.

De ijsclub heeft daarnaast geen kleedkamer en een kantine evenmin. De oplossing daarvoor is gevonden bij de naastgelegen honkbal- en softbalvereniging Blue Devils. Precies in de periodes dat er geen honkbal is, wordt er rugby gespeeld en andersom, waardoor de rugbyspeelsters gebruik kunnen maken van de nabijgelegen kantine en kleedkamers. "Alles valt hier precies op zijn plek."