Wind waait uit andere hoek: geen sloop, maar renovatie voor molen Veenpark

Het laatste oordeel over Molen De Berk was anderhalf jaar geleden al geveld. De imposante windreus, blikvanger van het Veenpark in Barger-Compascuum, zou ontmanteld worden. De staat van onderhoud was erbarmelijk en geld voor een broodnodige renovatie was er niet. Maar het Veenpark is teruggekomen op dat besluit.

Een team van vrijwilligers werkt elke woensdag stapsgewijs aan het herstel van de molen. De Berk is daarmee van de ondergang gered. Een second wind, zoals de Engelsen het zouden zeggen.

Veertig jaar

De molen staat dit jaar op de kop af veertig jaar in het park. "Een zekere Henk Bökkers uit Twente heeft in 1983 het karkas in Duitsland gekocht. Het Veenpark heeft hem destijds van hem overgenomen en in het park herbouwd", herinnert directeur Harry Keuter zich nog.

De molen is lange tijd gewoon in bedrijf geweest. Keuter nam het park ongeveer twintig jaar geleden over. "Destijds was het de meest intensief gebruikte molen van Drenthe. Zo'n zeven tot acht maanden per jaar draaide hij zeven dagen in de week."

Een kleine zeven jaar geleden was het gedaan met de wentelende wieken. De Berk ging op slot. De staat van onderhoud en het daarmee gepaarde risico voor bezoekers noopten Keuter tot dat besluit. Een renovatie drukte te zwaar op het huishoudboekje en tijdens het uitstippelen van een nieuwe koers voor het park werd het pleit beslecht: De Berk zou ontmanteld worden.

Van gedachten veranderd

Of toch niet? Want wie nu op woensdagmiddag het park bezoekt, zal de bedrijvigheid in en om de molen opvallen. Een groepje noeste werkers is op die momenten druk bezig met het oplappen van het bouwwerk. "We zijn inderdaad van gedachten veranderd", lacht Keuter. "En de man die dat heeft bewerkstelligd is molenaar Klaas Renting."