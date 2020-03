WZA beperkt bezoek aan patiënten

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gaat het bezoek aan patiënten beperken. Mensen mogen niet meer op bezoek komen bij een patiënt als zij hoesten of verkouden zijn, koorts hebben of uit een besmet gebied komen. Kinderen mogen alleen bezoek krijgen van hun ouders, zolang die ouders geen klachten hebben.

"Wij realiseren ons dat dit een heftig besluit is. We zetten met z'n allen alles op alles om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. We hopen op ieders begrip en medewerking", zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur.

Klachten

Ook voor patiënten die binnenkort een afspraak in het WZA hebben of opgenomen worden, gelden tijdelijk andere regels. Mensen die koorts hebben (een temperatuur hoger dan 38 graden) of hoesten, verkouden zijn en/of kortademig zijn, moeten voor hun komst telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze een afspraak mee hebben. Die bekijkt of de afspraak of opname door kan gaan.

"Wie een afspraak heeft of opgenomen gaat worden en géén klachten heeft zoals hierboven genoemd zijn, die kan gewoon naar het WZA komen", zegt Van der Wijk.

Hardenberg

Ook het Saxenburgh ziekenhuis in Hardenberg gaat het bezoek aan patiënten beperken. Vanaf vandaag mag elke patiënt maximaal twee bezoekers per bezoekuur ontvangen. Daarnaast wordt het afgeraden om op bezoek te komen als mensen de afgelopen veertien dagen in een risicogebied zijn geweest, als mensen in contact zijn geweest met een persoon die bewezen besmet is met corona of als men luchtwegklachten heeft.

De beperkende bezoekmaatregel geldt niet voor bezoek aan palliatieve patiënten en patiënten die zijn opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling.

