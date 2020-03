Voorlopig geen zonnepark Trekgatenweg Alteveer

"Het is even terugtrekken, maar uiteindelijk komt het wel goed", zegt Richard Kimman, die van plan is een zonnepark van ruim 55 hectare aan te leggen. De panelen moeten komen te liggen op landbouwgrond aan de Trekgatenweg. Dit tot onvrede van veel omwonenden, die vrezen voor schade aan natuur, landbouw en woongenot. De bezwaren van actiegroep Zonnepark Trekgatenweg Nee! zorgde eerder al voor vertraging van het project. Wanneer Kimman met een nieuwe aanvraag komt, kan hij nog niet zeggen.

Jaren

Begin 2019 werd al wel duidelijk dat de aanleg van zonnepark Trekgatenweg nog jaren op zich zou laten wachten, netbeheerder RENDO gaf aan niet voldoende capaciteit op het net te hebben om de opgewekte 45 megawatt jaarlijks te verwerken. De benodigde capaciteit zou nog minimaal drie jaar op zich laten wachten. En dus trekt Kimman nu zelf de stekker tijdelijk uit de plannen. "We zijn afhankelijk van wat er in de energiewereld gebeurt. We zijn in gesprek met de gemeente en met verschillende partijen", laat hij weten.

Het opschorten van de plannen is volgens de gemeente Hoogeveen niet verrassend. "In principe is het een van onze voorwaarden voor zo'n plan dat het economisch rendabel is. Er moet dus geleverd kunnen worden op het net. En daar wringt de schoen", zegt wethouder Erik Giethoorn. Volgens de wethouder voldoen de andere zeven zonneparken in de gemeente wel aan de voorwaarden, zoals zonnepark Oosterveld.

2040

Dat Kimman zijn plan voorlopig niet doorgaat, leidt niet meteen tot zorgen in het gemeentehuis. Giethoorn: "We hebben meerdere keren om tafel gezeten en hij heeft er ontzettend hard aan getrokken om het voor elkaar te krijgen." Tevergeefs dus. "Voor ons werkt deze situatie belemmerend voor de duurzaamheidsambities op korte termijn, maar over de lange termijn maak ik mij geen zorgen. We gaan er nog steeds van uit dat we klimaatneutraal zijn in 2040."

